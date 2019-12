Si chiude con soddisfazione l'ultimo concorso di salto ostacoli cui ha preso parte il Circolo Ippico San Maurizio. L'appuntamento è stato quello con il Concorso Nazionale B0* + cat. Stile presso il Circolo ippico Del Rampante ad Abbadia Alpina (TO).

L'amazzone Camilla Calzavara, che ha debuttato in sella a Canadian, ha vinto la cat. B90 nella giornata di sabato 21 dicembre. Alessia Porrini in sella a Corietto ha raccolto invece un 5° posto in B90 nella giornata di domenica 22 dicembre 2019.