Ginnastica: Sofia Righi e Cecilia Nuvolari ai nazionali gold in Campania

Tra venerdì 13 e domenica 15 dicembre, a Nocera Inferiore in provincia di Salerno, due ginnaste della Gym-Aosta, la “junior 1” Sofia Righi e la “senior” Cecilia Nuvolari, entrambe tesserate quest’anno per la Ritmica Piemonte, hanno partecipato, dopo aver superato parecchie prove di qualificazione, alle finali nazionali del “Campionato Individuale Gold” di ginnastica ritmica.

Sofia Righi

Si è trattato certamente della gara più importante della loro ancor giovane carriera, a cui hanno partecipato dopo un intenso periodo di preparazione, sia ad Aosta che a Torino. Il programma della manifestazione prevedeva l’esecuzione, per le “junior”, di 3 esercizi di qualificazione a fune, palla e nastro, e di uno per la finale, alle clavette, mentre, per le “senior”, di 3 esercizi a cerchio, clavette e nastro, in qualificazione, e di uno alla palla per la finale.

Venerdì è stato il turno di Sofia Righi, che ha affrontato con grande determinazione la gara, conquistando, in qualificazione, il diritto a partecipare al turno di finale; nei tre esercizi liberi con cui si è presentata in pedana ha ottenuto i seguenti punteggi: 13.70 alla palla, 12.00 alla fune e 11.40 al nastro.

Nella prova di finale alle clavette ha poi ottenuto 12.50, realizzando così un punteggio totale di 49.60, che ha permesso alla ginnasta di Quart di conquistare il 16° posto tra le migliori ginnaste junior d’Italia!

Domenica è toccato a Cecilia Nuvolari (nella foto) scendere in pedana e nonostante non sia riuscita, in fase di qualificazione, ad ottenere il diritto a partecipare al turno di finale, ha comunque offerto una prova convincente, ottenendo i seguenti punteggi: 10.90 alle clavette, 10.10 al cerchio e 7.15 al nastro, con un punteggio totale di 28.15, che le ha permesso di piazzarsi al 30° posto in Italia tra le senior, prima tra le ginnaste del Piemonte e della Valle d’Aosta!