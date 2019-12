Ginnastica: Sofia Righi e Cecilia Nuvolari ai nazionali Gold

Tra venerdì 13 e domenica 15 dicembre, a Nocera Inferiore in provincia di Salerno, due ginnaste della Gym-Aosta, la “junior 1” Sofia Righi e la “senior” Cecilia Nuvolari, entrambe tesserate quest’anno per la Ritmica Piemonte, parteciperanno, dopo aver superato parecchie prove di qualificazione, alle finali nazionali del “Campionato Individuale Gold” di ginnastica ritmica.

Si tratta certamente della gara più importante della loro ancor giovane carriera, a cui parteciperanno dopo un intenso periodo di preparazione, sia ad Aosta che a Torino.

Il programma della manifestazione prevede l’esecuzione, per le “junior”, di 3 esercizi di qualificazione a fune, palla e nastro, e di uno per la finale, alle clavette, mentre, per le “senior”, di 3 esercizi a cerchio, clavette e nastro, in qualificazione, e di uno alla palla per la finale.