Ginnastica: Alexia Angelini brilla nella serie A spagnola

Fine settimana internazionale per la ginnasta di Charvensod, Alexia Angelini, concessa in prestito alla squadra spagnola Xelska di Majorca per partecipare al campionato di serie A della penisola iberica.

Alexia ha gareggiato su tre attrezzi, alle parallele asimmetriche, al volteggio e al corpo libero e ha portato il suo prezioso e decisivo contributo per la conquista da parte della sua squadra del 2° posto assoluto.

La gara si è svolta in Catalogna, a Girona, e ha visto la ginnasta valdostana, tesserata per la Gal di Lissone, fornire ottime prestazioni al corpo libero e al volteggio, con qualche errore invece alle parallele.

Alla fine comunque la nostra fuoriclasse ha avuto la grande soddisfazione di salire sul podio insieme alle sue compagne di squadra.