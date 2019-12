Ginnastica: La Gym Aosta vince al Memorial 'B. Gemme' con Alessia Parini e Giulia Addario

Si è svolta tra sabato 7 e domenica 8 dicembre, a Tortona, la tradizionale manifestazione interregionale di ginnastica artistica femminile “Memorial Barbara Gemme”.

La Gym-Aosta ha rappresentato la Valle con 22 ginnaste, che sono scese in pedana in tutte le categorie e su entrambi i programmi tecnici previsti: quello A per le ginnaste “Gold” e quello B per le ginnaste “Silver”. Ad accompagnarle, le tecniche Gabriella Boaretto, Pamela Vacchiero, Ramona Feo, Elisa Carrozza, Sophie Frassy,Hélène Dotti, Elisa Distasi e Deasy Macrì.

Sabato hanno gareggiato, nel programma A2, la “junior” Christine Pellu e le “senior” Chiara Addario e Alessia Parini; e proprio Alessia ha fatto il primo botto per la Gym-Aosta conquistando la vittoria con pieno merito nella classifica assoluta con il punteggio totale di 31.80.

Alessia Parini ha anche conquistato il 1° posto alla trave (10.50) e il 2° al volteggio. Nella stessa categoria, Chiara Addario è giunta ai piedi del podio, al 4° posto,nella classifica assoluta, conquistando però il 3° posto al corpo libero. Tra le “junior”, invece, Christine Pellu è giunta 7° nella classifica generale, con un 4° posto al corpo libero.

Domenica è stata la volta delle ginnaste che hanno gareggiato per il programma B. Tra le “allieve 1”, Agata Milano si è classificata 11°, Alice Giamattei 14°, Asia Filippone 18°, Mya Canalini 19°, Matilde Baldon 20°, Aurora La Spina 21° e Margherita Fea 22°. Da sottolineare ci sono anche, nelle classifiche di specialità, il 9° posto di Agata al volteggio e al corpo libero, oltre al 10° di Asia alla trave e di Alice al corpo libero. Tra le “allieve 2”, Alessia La Spina si è classificata 22°, Marta Davisod 26°, Sofia Susanna 33°, Ilaria Savigni 48°, Alyssa Paris 57° e Luana Lombardo 64°. Nelle classifiche di specialità, grande vittoria di Giulia Addario (foto a lato) al volteggio con il punteggio di 17.70 e buon 13° posto di Ilaria Ciervo al corpo libero con pt. 16.00.

Sempre nelle classifiche di specialità, da segnalare il 14° posto di Alessia La Spina al corpo libero e il 16° di Alyssa Paris al volteggio.Le ultime a gareggiare sono state le ginnaste della categoria “junior”. Nella classifica assoluta, Ilaria Ciervo si è classificata 22°, Chiara Chatrian 24°, Alessia Carcavallo27°, Giulia Addario 34°, Martina Fea 44° e Stella Serra 45°.