Ginnastica: 'Ritmo Day, la Gym Aosta due volte sul podio a Vezza d'Alba

La Gym-Aosta è scesa in pedana a Vezza d’Alba per il tradizionale “Ritmo Day”, competizione a squadre di ginnastica ritmica.

Sono state 20 le ginnaste impegnate in pedana, suddivise in quattro squadre, una nella categoria “allieve”, una tra le “junior-senior” e due nella categoria “open”.

E i risultati per le ginnaste della Gym accompagnate in gara dalle tecniche Hélène Porliod e Giorgia Evaspasiano sono stati davvero lusinghieri, sebbene sia mancata la vittoria. Nella categoria “allieve”, la squadra composta da Sofia Falcicchio, MartaFramarin, Aline Leger, Giada Seminara e Matilde Sistilli è giunta ai piedi del podio, in 4° posizione, con un punteggio di 7.45 e presentando un esercizio alle cinque palle.

Nella categoria “junior-senior”, grande prova della squadra formata da Chiara Alfonsi, Emilie Jordan, Alice Verduci, Maya Marcoz e Beatrice Stuffer, che è salita sul 2° gradino del podio, a soli 50 centesimi dalla vittoria, con un esercizio con cerchi e palle che ha meritato un ottimo 12.575.

Infine, nella categoria “open”, la squadra con Alessia Favre, Nicole Addario, Elisa Bérard, Sara Mammoliti-Mochet e Arianna Stuffer ha conquistato il 3°posto con un esercizio ai 5 cerchi che ha ottenuto un notevole 11.425, mentre la squadra composta da Arianna Cossu, Matilde Cognetta, Fabienne Cheney, Marta Saulle e Corinne Darensod è giunta subito dietro, in quarta posizione, con un punteggio di 10.025, sempre con un esercizio ai cinque cerchi.