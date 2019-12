Equitazione: Un fine settimana di belle prestazioni per i valdostani

I circoli ippici valdostani sono stati impegnati nel corso del week end a Neive (Cuneo) in occasione del Trofeo dei Circoli di endurance. Per l’Asd Equi. Libres du MontBlanc nella categoria CEN B (90 km) Katia Lafarge ha ottenuto l’8° posto su Bongor Bosana, nella categoria CEN A (60 km) Mantovani Giulia ha ottenuto il 14° posto su Vis mentre nella categoria debuttanti (30 km), Elena Comodo su Edessa Bosana e Valentina Commod in sella a Baby hanno ottenuto rispettivamente il 4° e il 5° posto.

Al 6° posto della debuttanti si è invece classificata Valerie Bois, della scuderia ASD San Maurizio, in sella a Yara by Akim.

Nel salto ostacoli, infine, Sharon Payn è stata impegnata nel concorso di Abbadia Alpina. In sella oggi a Fuego ha ottenuto la 4° posizione in C120.

Nella foto Katia Lafarge