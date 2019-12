Ginnastica: Nei Nazionali Gold di Artistica brave le Allieve dell'Olimpia

Soddisfazione per la ginnastica Olimpia, in trasferta a Jesolo per la finale italiana del Campionato a squadre Allieve Gold, unica società valdostana presente, e con ben due squadre.

Emma Viérin, Joana Koceku, Martina Saroglia, Beatrice Morra Di Cella Annie Desandré e Vittoria Ramanzin

La squadra Gold 3A - composta da Desirée Bieller, Marta Nieroz, Claire Savoye, Ginevra Grosso e Abigail Martinet, al loro esordio nazionale - si è ben difesa in questa difficile competizione, terminando in 31 posizione. Le Gold 2 Vittoria Ramanzin, Annie Desandré, Emma Viérin, Martina Saroglia, Beatrice Morra Di Cella e Joana Koceku, determinate e cariche, hanno condotto una gara con pochissimi errori, migliorando di ben nove posizioni rispetto alla classifica di qualificazione e concludendo al 17 posto.

“Arrivare alla finale con undici allieve era già per noi un grande risultato, dati i livelli tecnici sempre più alti del settore Gold, ed è con gioia che abbiamo visto le nostre ginnaste vincere l’emozione e riuscire a dare il massimo in un contesto così importante” ci raccontano le istruttrici Claudia Iacona, Federica Vinante e Nathasha Pellissier. ShB Foto 1: Claire Savoye, Marta Nieroz, Desirée Bieller, Ginevra Grosso e Abigail Martinet Foto 2: Emma Viérin, Joana Koceku, Martina Saroglia, Beatrice Morra Di Cella Annie Desandré e Vittoria Ramanzin ...