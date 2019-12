Ginnastica: La piccola grande Ginevra 14° ai nazionali Gold

Dopo aver conquistato il titolo regionale Piemonte/Valle d’Aosta con 2 vittorie su due prove ed essere salita sul terzo gradino del podio nell’interregionale nord-ovest del “Campionato Individuale GOLD” di ginnastica ritmica, Ginevra Pascarella, giovanissima ginnasta della Gym-Aosta, ha affrontato la sua prova più importante nella finale nazionale, che ha avuto luogo sabato 30 novembre a Catania.

Ginevra è scesa in pedana al corpo libero, alla fune e alla palla, confrontandosi con le migliori ginnaste italiane della sua categoria, le “allieve 1”, e rappresentando con grande onore la nostra Regione. La gara prevedeva soltanto la classifica assoluta e la ginnasta della Gym ha conquistato un notevole 14° posto con il punteggio complessivo di 29.30.

Molto brava è stata al corpo libero, con 10.50, e alla fune, con 9.80, dove in entrambi gli esercizi ha realizzato il 10° punteggio di gara; alla palla è stata un po’ meno brillante, con una perdita dell’attrezzo che ha comportato un punteggio, 9.00, non all’altezza delle sue qualità. Alla fine della gara la tecnica Giorgia Righi ha espresso tutta la sua soddisfazione per la prima esperienza in un contesto di così alto livello della sua giovanissima allieva.