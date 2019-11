Equitazione: Nel salto ad ostacoli i valdostani volano alto

Gli atleti del salto ostacoli valdostani hanno partecipato domenica 24 novembre al Concorso che si è svolto presso il circolo ippico del Rampante ad Abbadia Alpina (TO). Per il SIV - Sport Ippici Valdostani, 1° posto ex aequo in L70 e LB80 di precisione per Noemi Bettinelli in sella a Amber e Arianna Gastaldi in sella a Strong Tide.

Vittoria Ardizzione

Il 1° gradino del podio in B90 a fasi consecutive è andato poi a Giulia Meggiolaro in sella a Czuh Rubertha 14. In B100 a fasi consecutive bel 4° posto con 0/0 per Gilbert Chouquer su Ready Cash Z, 8 penalità invece per Giulia Meggiolaro.

In B110 a fasi Gilbert Chouquer si migliora e si piazza al 3° posto, 8°posizione invece per Cassandra Bionaz con 4 penalità.

Sempre in B110 per il Circolo Ippico San Maurizio Vittoria Ardizzone in sella a Lady ha vinto la B110 nella giornata di sabato e ha raccolto anche un bel 2° posto in C115 nella giornata di domenica.

Jasmine Iozzia in sella a Brivido dell'Eden chiude poi al 1° posto ex aequo sabato e domenica in Lp60.