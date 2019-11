Ginnastica: Le atlete dell'olimpia bissano un grande bronzo in Serie C

Grande gara per le ragazze dell’Olimpia questo sabato a Mortara per la terza e ultima prova interregionale del Campionato di Serie C. Serena Ramanzin, Nicole Sammartino, Sofia Chiumello e Vittoria Ramanzin bissano lo splendido terzo posto della prima prova, nonostante l’assenza della compagna Asya Rosset.

La classifica finale di Campionato, data dalla somma dei punteggi delle tre prove decreterà la promozione in serie B della prima squadra in graduatoria. “Non puntavamo alla promozione per quest’anno, ma ci siamo andate vicine, segno che stiamo lavorando bene” afferma l’allenatrice Claudia Iacona che, insieme a Federica Vinante, ha accompagnato le ginnaste in campo gara.