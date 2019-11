Ginnastica: La Gym-Aosta torna da Saluzzo con 2 vittorie e 2 terzi posti di squadra

La Gym-Aosta è stata impegnata in questo fine settimana, precisamente a Saluzzo domenica 17 novembre, per la prova regionale per rappresentative del circuito di “Ritmica Europa”.

La Gym ha presentato 6 squadre, 4 per il livello più elevato e 2 per il Joy, con 21 ginnaste che sono scese in pedana tra esercizi collettivi, di coppia e individuali ai diversi attrezzi, fune, cerchio, palla, clavette e nastro. E i risultati per le ginnaste della Gym non sono mancati. Nel programma JOY, la squadra “allieve” composta da Lavinia Facchini, Martina Mancini e Aurora Bidese si è classificata al 3° posto, mentre la squadra “giovanile”, con Claudia Matteotti, Angel Minniti, Hélène Genola e Beatrice Cosso, è giunta ai piedi del podio, al 4° posto.

Nel programma GOLD, due sono state le vittorie della Gym. La prima vittoria è arrivata dalla squadra “giovanile” composta da Stella Cerri, Giulia Savoye, Cecilia Ronco e Miryam Sahbani. La seconda vittoria è giunta nella categoria “open” grazie alla squadra composta da Sofia Sistilli, Giulia Bellodi e Ginevra Vittone; nella stessa categoria troviamo poi al 3° posto la squadra con Giada Antonacci, Giulia e Giorgia Castagnera e Federica Marinone e al 4° la squadra composta da Giulia Masoni, Sofia Rogolino e Meredith Perrier.