Brave Sofia Righi e Cecilia Nuvolari nel Campionato Gold Nord-Ovest

La competizione, al più alto livello tecnico, ha visto le ginnaste competere su 4 attrezzi con classifica generale per categoria. Tra le ginnaste in gara erano presenti anche i due gioielli della Gym, la junior Sofia Righi e la senior Cecilia Nuvolari, entrambe tesserate quest’anno per la Ritmica Piemonte, qualificatesi grazie alle ottime prove regionali Piemonte-Valle d’Aosta, che hanno visto Cecilia aggiudicarsi il titolo con due vittorie su due prove e Sofia salire sul terzo gradino del podio.

Cecilia Nuvolari alle Clavette

Sabato è stato il turno delle “senior”, con Cecilia Nuvolari che ha affrontato la gara particolarmente tesa, dovendosi esibire di fronte al proprio pubblico. La ginnasta di St. Christophe ha commesso qualche errore al cerchio, in cui ha ottenuto un punteggio di 10.00, e al nastro, dove ha realizzato 8.10; in compenso è stata superlativa alle clavette, dove ha strappato uno splendido 14.00.

Nella classifica assoluta, così, Cecilia si è piazzata al 9° posto con il punteggio complessivo di 32.10. Domenica è toccato a Sofia Righi esibirsi tra le “junior 1” e la ginnasta di Quart è stata molto brava un po’ in tutti gli attrezzi, alla fune, dove ha ottenuto 12.25, al nastro, dove ha realizzato 12.30, ma soprattutto alla palla, dove è riuscita a strappare uno straordinario 15.00, quarto punteggio all’attrezzo di tutta la gara; ed è soprattutto grazie a quest’ultimo risultato che Sofia ha potuto così gareggiare nella finale a 12 con l’esercizio alle clavette, dove ha ottenuto un buon 13.60.

Nella classifica assoluta la nostra ginnasta si è così piazzata al 9° posto con il punteggio totale di 53.15, cosa che quasi certamente le consentirà di partecipare alle finali nazionali, in programma in Umbria per la prossima settimana.

Dichiarazioni ginnaste:

Cecilia: “Era la prima volta che gareggiavo in questo genere di competizione di così alto livello e naturalmente c’è molto da imparare da tutte le ginnaste che erano lì, spero che ci siano altre occasioni del genere, per migliorarmi e tentare la qualificazione, nel mentre ringrazio la mia società che era lì per sostenermi e soprattutto le mie allenatrici che mi hanno fatto continuare a testa alta”.

Sofia: “Sono contenta perché ho partecipato ad una gara di grande valore e sono riuscita a mantenere la concentrazione per tutta la gara senza fare errori, sono molto soddisfatta di ciò che ho fatto indipendentemente dal risultato ma perché ho dato il massimo dovendomi confrontare con ginnaste di alto livello”.