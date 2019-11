Ginnastica: Per Gym Aosta trasferta a Saluzzo prova a squadre Ritmica Europa

La Gym-Aosta sarà impegnata in questo fine settimana, precisamente a Saluzzo domenica 17 novembre, per la prova regionale per rappresentative del circuito di “Ritmica Europa”.

La gara si svolgerà su diversi livelli tecnici, Joy, Silver e Gold, e per diverse categorie. La Gym presenterà 6 squadre, 4 per il livello più elevato e 2 per il Joy, con 21 ginnaste che scenderanno in pedana tra esercizi collettivi, di coppia e individuali ai diversi attrezzi, fune, cerchio, palla, clavette e nastro. Le ginnaste saranno accompagnate dalle tecniche Valentina Lampis e Amélie Sitta.