Ginnastica: A Verrés prove interregionali Campionato Individuale Gold

Per sabato 16 e domenica 17 novembre, alla palestra regionale di Verrès, la Gym-Aosta insieme alla Ritmica Piemonte di Torino, organizza le prove interregionali nord-est e nord-ovest del “Campionato Individuale GOLD” di ginnastica ritmica, per le categorie junior e senior.

La competizione, al più alto livello tecnico, vedrà le ginnaste competere su 4 attrezzi con classifica generale per categoria. Tra le ginnaste in gara ci saranno anche due ginnaste della Gym, la junior Sofia Righi e la senior Cecilia Nuvolari, entrambe tesserate quest’anno per la Ritmica Piemonte, qualificatesi grazie alle ottime prove regionali Piemonte-Valle d’Aosta, che hanno visto Cecilia aggiudicarsi il titolo con due vittorie su due prove e Sofia salire sul terzo gradino del podio.

La gara varrà anche come qualificazione alle finali nazionali, in programma per il 23 e 24 novembre prossimi.