Ginnasteca: La Gym con tre atlete all'interregionale Gold

Sabato 2 novembre, a Biella, è in programma la fase interregionale Nord-Ovest del “Campionato di Specialità GOLD” di ginnastica ritmica, competizione riservata alle categorie “junior” e “senior”.

Dopo le qualificazioni di settembre e ottobre, che hanno visto una nutrita partecipazione di ginnaste del Piemonte e della Valle d’Aosta, 3 ginnaste della Gym-Aosta si sono guadagnate l’accesso alla fase successiva e scenderanno in pedana a Biella in rappresentanza della Nostra Regione.

Si tratta della “junior” Meredith Perrier, che si cimenterà al cerchio, e delle “senior” Giorgia Lucarelli, anche lei impegnata al cerchio, e Alessia Toscano (tesserata quest’anno per la Ritmica Piemonte), che scenderà in pedana per due specialità, il cerchio e le clavette.