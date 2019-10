Buoni risultati per i giovani atleti iscritti alla Fise VdA. Josephine Castello in sella a Stefany e Angela Girodo su Ruffolo dell'Ippari hanno ottenuto primi posti ex aequo in L70. In LB80 hanno terminato con 4 penalità Matteo Lofaro su Ruffolo e Martina Cappello su Stefany.

In B90 bel percorso netto per Alessia Porrini su Corietto che ha debuttato anche in B100 con 4 penalità.

Infine in B110 Vittoria Ardizzone in sella a Lady ha raccolto 4 penalità che le sono valse la 11esima posizione.