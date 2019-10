Ginnastica: Ginevra Pascarella campionessa interregionale “gold”

Dopo due anni dalla vittoria conquistata da Sofia Righi, un’altra ginnasta della Gym-Aosta si fregia del titolo di “campionessa interregionale” Piemonte-Valle d’Aosta di ginnastica ritmica, nel programma tecnico GOLD, il più difficile e impegnativo, nella categoria “allieve 1”: si tratta di Ginevra Pascarella.

Ginevra Pascarella (nella foto) si era già aggiudicata la prima prova, tre settimane fa a Valenza, e nella seconda ed ultima prova del campionato inter - regionale, domenica 20 ottobre a Candelo, è nuovamente salita sul gradino più alto del podio, con tre splendidi esercizi a corpo libero, fune e palla, conquistando così il titolo con pieno merito.

Nella stessa categoria, Elodie Godioz è giunta 10° ed Emma Chiabotto 12°. Tra le “allieve 2”, le ginnaste della Gym si sono piazzate al 10° posto con Ilaria Venturotti e al 14° con Giada Pace, gareggiando a corpo libero, fune e cerchio.

E ancota Allieve 3 Camilla Andreis 12° nella classifica generale e nelle Allieve 4 Matilda Bertotti 6° nella classifica generale.

Sempre domenica 20 ottobre a Candelo, si è svolta anche la 3° prova “Silver Young”, per ginnaste con meno di 8 anni, per le quali non è prevista una vera e propria classifica ma solo delle fasce di merito.

La Gym-Aosta ha presentato una squadra di ben 9 ginnaste. Tra le “young 1”, Leyla Atfane ha conquistato la fascia oro, Alessia Bordet la fascia argento e Charlène Scarlatta la fascia bronzo.

Nella categoria “young 2”, Arianna Désandré si è piazzata in fascia oro, Ilenia Molinaro e Ginevra Fumasoli in fascia argento e Swami Giovinazzo in fascia bronzo.

Infine, tra le “young 3”, Elisa Bottari ha conquistato la fascia argento ed Elena Bianco la fascia bronzo.