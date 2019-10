Ginnastica: A Pozzuoli i ragazzi dell'Olimpia potevano fare meglio

Un inizio un po’ sottotono per i ginnasti dell’Olimpia, che ha fermato la squadra maschile junior-senior a soli tre punti dall’argento. Concludono in settima posizione questa prima prova del Campionato di squadra di Serie C (ex Serie B), che questo sabato ha visto riuniti a Pozzuoli i migliori ginnasti di tutt’Italia.

Comunque soddisfatto il responsabile tecnico Andrea Dondeynaz: “I ragazzi hanno comunque fatto una buona gara, anche se sporcata da alcune cadute. Possiamo fare di meglio e ci lavoreremo in vista della seconda prova”.

Il team era composto dagli atleti junior e senior Tommaso Morra Di Cella, Samuele Gallo, Lorenzo Mattana e Alessandro Arosio, in prestito dalla società Pro Lissone. Con loro in questa trasferta gli istruttori Andrea Dondeynaz (Olimpia Aosta) e Ferdinando Montanaro (Pro Lissone). ShB Foto: Andrea Dondeynaz, Samuele Gallo, Tommaso Morra Di Cella, Alessandro Arosio, Ferdinando Montanaro e Lorenzo Mattana.