Equitazione: Due primi posti a None per Sara Oddone e Arianna Cerana

I cavalieri del Circolo ippico D’Ampaillan hanno partecipato al concorso nazionale B di None portando a casa un buon bottino di podi. Sara Oddone in sella a Pierrot ha ottenuto 2 primi posti ex aequo in L 70. Arianna Cerana su Jonny Cash è 2 volte prima ex aequo in LB 80. A chiudere i buoni risultati valdostani è stato l’istruttore Paolo Sandri su Carlington di Domaine Z che ha ottenuto due bei terzi posti nella C120.

Bene anche gli atleti del circolo SIV che non hanno mancato l'appuntamento di None. Sabato, in L70 di precisone bel percorso netto di Arianna Gastaldi su Strong Tide e 1° posto ex aequo. In LB80 percorsi netti e 1° posto ex aequo per Cherie Delphi Maquignaz in sella a William e Arianna Gastaldi su Strong Tide. Quattro invece le penalità per Samantha Valla insella a O Grande Segredo du Haj, che valgono un 18° posto per il binomio.

Nella B90 a tempo: percorso netto di Cherie Delphi Maquignaz e William In B100 a tempo: 4 penalità per Cassandra Bionaz (10°) e Gilbert Chouquer (11°). Nella B110 a tempo bel 1° posto di Cassandra Bionaz in sella a Ziranda H, 3° posto per Gilbert Chouquer su Ready Cash Z. Domenica nella L70 di precisione, il SIV ha raccolto due bei primi posti ex aequo con percorso netto di Arianna Gastaldi e Strong Tide. In LB80 di precisione, nuovi primi posti ex aequo grazie ai percorsi netti di Cherie Delphi Maquignaz su William, Arianna Gastaldi su Strong Tide. Nella cat.B90 a fasi consecutive: 0/4 per Carlotta Tescari su Elite van de Potarde (10°) e Cherie Delphi Maquignaz su William (11°).

Nella B100 a fasi consecutive, nel secondo posto per Cassandra Bionaz e terzo posto per Gilbert Chouquer, 4 invece le penalità per Carlotta Tescari. Infine in B110 a fasi consecutive 4 penalità per Cassandra Bionaz su Ziranda H che chiude al 10° posto.