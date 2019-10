Ginnastica ritmica: Gym a Milano per due prove del Campionato Gold

La ginnastica ritmica della Gym-Aosta scende oggi, domenica 13 ottobre, nuovamente in pedana per due importanti competizioni individuali del circuito 'Gold', entrambe per le categorie 'junior' e 'senior'.

Si tratta del Campionato Individuale con classifica assoluta su quattro attrezzi e del Campionato di Specialità con classifica per singolo attrezzo.

Alla prima competizione partecipano Sofia Sistilli, Agnese Poma, Beatrice Cozzolino, oltre a due ginnaste tesserate quest’anno con la Ritmica Piemonte: Cecilia Nuvolari e Sofia Righi; per la seconda competizione scenderanno in pedana Ginevra Vittone, Meredith Perrier,Federica Marinone, Giada Antonacci, Giulia Masoni, Giorgia Lucarelli eancora Alessia Toscano, anche lei quest’anno tesserata Ritmica Piemonte.

Da lunedì 14 ottobre, poi, nelle diverse palestre di Aosta, Villair di Quart, PontSuaz, Saint Christophe, Sarre, La Salle e Morgex, avrà inizio la nuova stagione dei corsi promozionali di ginnastica artistica e ritmica della Gym-Aosta.