Ciclismo: L'impresa monumentale di Bauke Mollema

Bauke Mollema (Trek-Segafredo) ha vinto la sua prima Classica Monumento con un attacco sulla salita del Civiglio quando mancavano 18,5 chilometri dall'arrivo, per poi tagliare in solitaria il traguardo di Como. Nel finale l'olandese ha respinto i tentativi di Alejandro Valverde (Movistar Team) e Egan Bernal (Team INEOS) che hanno completato il podio del 113^ Il Lombardia NamedSport. RISULTATO FINALE 1 - Bauke Mollema (Trek - Segafredo) - 243 km in 5h52’59” media 41,305 km/h 2 - Alejandro Valverde (Movistar Team) a 16" 3 - Egan Bernal (Team INEOS) a 16" 4 - Jakob Fuglsang (Astana Pro Team) a 16" 5 - Michael Woods (EF Education First) a 34"

LE PILLOLE STATISTICHE

Bauke Mollema ottiene la 4^ vittoria olandese a Il Lombardia NamedSport. I precedenti: Jo De Roo nel 1962 e 1963 ed Hennie Kuiper nel 1981.

Alejandro Valverde è l'unico atleta nella storia ad ottenere un podio al Lombardia NamedSport a più di 39 anni d'età. Il precedente record per il podio più anziano al Lombardia apparteneva a Franco Bitossi: terzo nel 1977 a 37 anni e 37 giorni. Sono solo tre gli atleti ad aver ottenuto un podio al Lombardia a più di 37 anni d'età. Oltre a Valverde e Bitossi, Fausto Coppi, secondo nel 1956 a 37 anni e 36 giorni. Fu l'ultimo Lombardia di Coppi.

Bernal sul podio del Lombardia NamedSport a 22 anni e 272 giorni. Per trovare un altro atleta più giovane sul podio bisogna andare indietro di 11 anni, al 2008, quando il suo connazionale Rigoberto Uran chiuse al terzo posto a 21 anni e 265 giorni.

Il vincitore Bauke Mollema, ha dichiarato in conferenza stampa: "Dopo il mio attacco il vantaggio è aumentato velocemente, forse dietro si sono guardati un po' troppo. Sapevo che sarei passato per primo sul Civiglio poi quando ho sentito di avere ancora 20" di vantaggio ho capito che avevo buone possibilità di vincere. Conoscevo bene la discesa e ho provato a spingere a tutta fino al traguardo. L'ultima salita non è stata troppo dura. A un certo punto ho intravisto Roglic ma era ancora lontano. Conquistare una Classica Monumento è un ottimo modo per finire la stagione. Inoltre i miei genitori erano qui a Como ed è stato ancora più speciale".



Il secondo classifficato Alejandro Valverde, ha detto: "Sono contento del secondo posto. Mollema ha attaccato nel momento giusto e poi ha mantenuto un buon ritmo, ha corso bene. Dietro non ci siamo organizzati; vari corridori hanno provato a riportarsi sotto ma sono stati tutti tentativi individuali, non c'è stato accordo. Avevo le gambe per fare un po' meglio, avrei potuto anche vincere ma sfortunatamente è andata così".

Primo al passaggio sul Ghisallo, Fausto Masnada (Androni Giocattoli - Sidermec) si è aggiudicato il Premio Todisco in memoria del giornalista de La Gazzetta dello Sport Pier Luigi Todisco scomparso nel 2011

Il terzo, Egan Bernal, ha detto: "Stamattina non pensavo che sarei salito sul podio. È un risultato veramente positivo, Il Lombardia è la prima Classica Monumento in cui chiudo tra i primi tre. Sono contento di questo risultato e del modo con cui finisco la stagione. Mollema ha fatto una grande accelerazione, ha guadagnato qualche secondo ed è riuscito a mantenere il vantaggio andando a tutta. Un giorno mi piacerebbe vincere una Classica Monumento come questa ma so che non sarà facile, il percorso è veramente impegnativo. Ho solo 22 anni, sicuramente proverò a fare del mio meglio nei prossimi anni per diventare un corridore più completo".

Antonio Rossi, Sottosegretario con delega ai Grandi Eventi Sportivi della Regione Lombardia ha consegnato al vincitore Mollema la maglia celebrativa dedicata a Felice Gimondi



Questa mattina alla partenza da Bergamo Norma Gimondi e Maurizio De Grassi, marito di Federica Gimondi, hanno ricevuto alla presenza di Mauro Vegni e Loredana Poli, Assessore del Comune di Bergamo, due litografie realizzate dall'artista Riccardo Guasco, raffiguranti Felice Gimondi