Ginnastica: Il Comitato Piemonte Valle d'Aosta festeggia 1 150 anni della Federazione

I festeggiamenti si svolgeranno in due momenti distinti della giornata: un primo appuntamento celebrativo e istituzionale è previsto in mattinata presso la maestosa Sala Codici del Museo Nazionale del Risorgimento di Torino, palazzo che ospita la sede del primo Parlamento Italiano, nonché il più antico e importante museo dedicato al periodo storico che diede i natali anche al nostro movimento sportivo. All’evento prenderanno parte le più alte cariche istituzionali della Federazione Ginnastica d’Italia, tra cui il Presidente Gherardo Tecchi, nonché i principali esponenti istituzionali del territorio: grande partecipazione arriva dalla Regione Piemonte che ha contribuito alla realizzazione di questi festeggiamenti.

"Nell’anno dei festeggiamenti e delle celebrazioni per il 150° anniversario della Federazione Ginnastica d’Italia, il nostro Comitato non poteva certo esimersi dal celebrare con orgoglio e soddisfazione questo importante traguardo del nostro movimento sportivo.” ha dichiarato il Presidente del Comitato Piemonte e Valle d’Aosta, Angelo Buzio, che prosegue raccontando che “questa giornata di festa, vuole essere dedicata anche alla promozione di questo meraviglioso sport, fatto di tanta fatica, ma anche di tante emozioni e soddisfazioni. Oltre alle sezioni agonistiche, la nostra federazione, promuove attività per tutte le fasce di età: Ginnastica per Tutti e Salute e Fitness. Il nostro Comitato Regionale e molte Associazioni affiliate, ad esempio, in collaborazione con i Comuni e le scuole promuove corsi di attività motoria per gli alunni delle scuole elementari e medie, oltre che a promuovere attività per gli over 60. Una federazione insomma che racchiude in sé agonismo e spettacolo, con lo sguardo rivolto alla crescita fisica, culturale ed etica dei nostri giovani ed al mantenimento di uno stato di buona salute delle persone anziane.”

La mattinata proseguirà poi con la presentazione del libro celebrativo “Dalle radici al futuro” in presenza dell’autrice Ilaria Leccardi, per ripercorrere i momenti storici più emozionanti e segnanti della storia della Federazione e della ginnastica italiana, in