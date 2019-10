Ginnastica: La Gym in Croazia monopolizza i podi

Ancora un impegno internazionale per la Gym-Aosta, che in questo fine settimana ha partecipato alla nona edizione della “Sirena Cup” di ginnastica ritmica, che si è svolta in Croazia, a Zadar (Zara), e che ha visto la partecipazione di una decina di nazioni, in gran parte dell’Est Europa, e di oltre 200 ginnaste di differenti categorie.

La Gym ha fatto scendere in pedana, accompagnate dalla tecnica Giorgia Righi, 4 ginnaste: l’allieva Ginevra Pascarella, già vincitrice della prima prova Gold a Valenza la scorsa settimana, la junior Sofia Righi e le senior Cecilia Nuvolari e Alessia Toscano, le ultime tre quest’anno tesserate Ritmica Piemonte.

Sabato 5 ottobre hanno gareggiato le allieve e Ginevra Pascarella ancora una volta ha sorpreso tutti conquistando un ottimo 4° posto nell’all-around (corpo libero e palla) e un sorprendente 3° posto nella specialità del corpo libero, confermando le sue grandi qualità tecniche nonostante i suoi appena 10 anni.

Domenica è stata la volta di junior e senior e anche in questo caso…grande Gym! Nella categoria inferiore una fantastica Sofia Righi ha conquistato il 3° gradino del podio nella classifica generale, con due secondi posti, alla palla e alle clavette, e un terzo al nastro.

Infine, nella categoria superiore le due ginnaste della Gym hanno quasi monopolizzato il podio con il 2° posto di Alessia Toscano e il 4° di Cecilia Nuvolari nell’all-around, con altri ottimi piazzamenti nelle classifiche per attrezzo: Alessia ha infatti collezionato il 2° posto al cerchio e alle clavette mentre Cecilia è giunta 3° sia alla palla che alle clavette.