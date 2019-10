Ginnastica F: L'Olimpia con due squadre al campionato Gold

Un impegnativo inizio di stagione agonistica aspetta la Ginnastica Olimpia questo fine settimana. Domenica a Torino si terrà infatti la prima prova del Campionato regionale a squadre Allieve Gold (ex Serie C) riservato alle ginnaste dagli otto ai dodici anni.

Ben due formazioni in gara per l’Olimpia: nel programma Gold 2 gareggeranno Vittoria Ramanzin, Emma Viérin e Beatrice Morra di Cella (2007), Joana Koceku (2008), Martina Saroglia (2009) e Annie Desandré (2010); in Gold 3A Desirée Bieller e Claire Savoye (2009), Abigail Martinet e Marta Nieroz (2010) e l’esordiente Ginevra Grosso (2011).

Per ogni squadra ad ogni attrezzo (parallele, corpo libero, trave e volteggio) si esibiranno quattro ginnaste e i migliori tre punteggi concorreranno al punteggio finale della squadra.

Le allieve Gold 3a dell’Olimpia Desirée Bieller, Claire Savoye, Abigail Martinet Ginevra Grosso e Marta Nieroz.