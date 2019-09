Equitazione: Stefania Marchiano in evidenza all'Endurance Festival di San Rossore

Nella magnifica cornice della tenuta Presidenziale di San Rossore, nel pisano, l’amazzone valdostana Stefania Marchiano domenica scorsa era ai nastri di partenza della tappa italiana del prestigioso circuito europeo 'H.H. Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Endurance Festival'.

Marchiano sulla categoria CEI**120 KM, montava Favola Bint Eternity, femmina purosangue arabo della scuderia Nuova Santa Vittoria Endurance Team, di proprietà del cavaliere internazionale Pietro Moneta. La gara, vista la lunga distanza, è stata come sempre molto selettiva: su 225 binomi partenti, provenienti da 44 Paesi, solo 94 hanno terminato la gara.

Nell’ambita rosa dei finisher figura anche Stefania Marchiano e Favola, piazzatesi più che onorevolmente in classifica. “Essere riuscita a portare a termine entrambe le tappe europee di questo importantissimo circuito per me è motivo di enorme soddisfazione - commenta l'atleta aostana - questo era un obiettivo ambizioso, non caso in questa disciplina vige il motto 'to finish is to win' ('finire la gara è vincerla' ndr) e noi ce l’abbiamo fatta”.

Nel team assistenza di Stefania figuravano l’amazzone valdostana Michela Enrico e lo staff della Nuova Santa Vittoria composto da Pietro Moneta, Sara Guzzoni, Carola Dino, Luca Cortese e Andrea Patrone.