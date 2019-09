Summer Biathlon: la seconda tappa del circuito valdostano a Brusson

Riprende oggi sabato 21 settembre il circuito valdostano di Biathlon estivo. Alle 15, a Brusson, al via la seconda tappa dopo l’esordio a Bionaz, lo scorso 11 agosto. Mass start, corsa più tiri al poligono nel programma di Brusson, giornata organizzata dal locale sodalizio, che vedrà in gara tutte le categorie: aria compressa per Baby, Cuccioli, Ragazzi e Allievi; piccolo calibro per Aspiranti, Giovani e Junior.

La squadra Asiva di biathlon è anche impegnata in una serie di allenamenti intensivi da ieri a Sarre, e da oggi sino a martedì 24 settembre a Bionaz. Gli allenatori Marino Oreiller, René Laurent Vuillermoz e François Viérin hanno convocato: Ambra Fosson, Martina Trabucchi (Sc Brusson), Laura Sciarpa (Sc Sarre), Alessia Martini (Sc Bionaz Oyace); Denis Muscarà (Sc Brusson), Francesco Petitjacques, Nicolò Bétemps (Sc Bionaz Oyace), Federico Leone (Sc Amis de Verrayes), Stefan Navillod (Team Ski Torgnon 2.0), Pietro Segor (Gs Godioz) e gli Aggregati Sabrina Borettaz (Sc Amis de Verrayes), Thierry e Jérôme Bianquin (Gs Godioz), Julien Petitjacques (Sc Bionaz Oyace).