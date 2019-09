Equitazione: Federica Favre si distingue nell'endurance di Alessandria

Gare di Endurance fuori Valle per i portacolori valdostani che sono stati impegnati in questo week end a Capriata d'Orba (AL) per la quinta tappa del campionato regionale piemontese. Per i cavalieri del team Equi.libres du Mont Blanc, nella gara debuttanti (30 km) il miglior piazzamento è stato il 7° posto di Federica Favre su Lancelot di Mar, alla 11° posizione si è piazzata Alessandra Cazzanelli su Bandolero e alle sue spalle in 12° posizione Michela Catozzo su Magadan. Nella CenA (60 km) 18° posto per Elisabeth Crippa su Chicca, 19° Seline Montrosset su Hefiin e 22° Celine Barmasse su Zizzania della Bosana. Per il Circolo Ippico San Maurizio infine 14° posto nel CenB (90km) per Carlotta Franco in sella a Marere Masia Gara.