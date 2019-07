Equitazione: Lustrissy e Commod da podio

Si chiude con ottimi podi per i valdostani il 22° Trofeo internazionale “Les Grandes Montagnes” di Torgnon, una delle principali kermesse dell’Endurance italiano, valido come tappa unica del Campionato Regionale Valle d’Aosta e 2° Tappa Campionato Interregionale Piemonte - Liguria - Valle d’Aosta.

Organizzato dal Comune di Torgnon in collaborazione con l’ASD Torgnon Endurance, il Trofeo ha raccolto quest’anno oltre 100 iscritti, un gran bel risultato che premia l’impegno della macchina organizzativa, ormai ben oliata. Venerdì 6 luglio a vincere la gara più impegnativa la CEI3* 182 km è stato il cavaliere lombardo Pietro Maria Moneta in sella a Rahdja des Baraques, una gara praticamente in solitaria, visto che gli altri due cavalieri partecipanti a questa durissima gara, Chiara Bellini e Riccardo Rusconi, hanno abbandonato anzitempo la gara.

L’appuntamento di Torgnon è atteso ovviamente anche da cavalieri e amazzoni valdostani che non sono mancati nella conca del sole.

La giovane amazzone Alessia Lustrissy (ASD Cheval-Ami) su Deporto ha preso parte infatti ad una delle gare più impegnative della 4 giorni di Torgnon, la CEI2*yj corsa sulla lunghezza di 126 km. Alessia porta in scuderia un ottimo 3° posto, un bel bronzo che è arricchito dalla soddisfazione di aver avuto il cavallo con i migliori tempi di recupero della categoria.

Brillante anche il risultato di Elena Commod su Zawad de la Loze (Equi.libres du Mont Blanc), che non smentisce il buon periodo e vince la CEI 84Km con una prestazione che le vale anche la Best Condition del cavallo. Tra gli altri portacolori valdostani che hanno preso parte a questa gara l’amazzone Federica Perona su Nuncjuzs (CISM) che chiude bene anche lei con un bel 7° posto.

Vale tanto anche il bel 5° posto di Claudia De Marie (CISM) in sella a Edessa Bosana nella CENB 84km.

Nella CEN A 50 km troviamo al 4° posto l’amazzone Maria Antonella Antonelli in sella Czekan (CISM); 7° Italo Travostino su Brilliant (CISM); 16. Catozzo Michela su Magadan (Equi.libres du Mont Blanc); 23° Crippa Elisabeth su Hidalgo (Equi.libres du Mont Blanc); 27. Pisano Giorgia su Heffin (Equi.libres du Mont Blanc); 28° Lafarge Katia su Lady (Equi.libres du Mont Blanc); 30° Barmasse Seline su Zizzania della Bosana (Equi.libres du Mont Blanc).