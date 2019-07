Ginnastica: Tutti gli Junior Olimpia Silver sul podio Tommaso Morra Di Cella tricolore

I migliori risultati sono arrivati dal settore maschile, i cui atleti junior si sono distinti conquistando tutti e tre il podio nella finalissima: nel livello LE - il massimo livello della competizione - Tommaso Morra Di Cella (anno 2004) si laurea Campione Italiano e Lorenzo Mattana (anno 2005) ottiene la medaglia di Bronzo; Argento per Alessandro Ledda nel livello LB.

Ottimi piazzamenti anche ra i ginnasti più piccoli, alla loro prima esperienza nazionale: nel livello LA bellissime prove di Kien Fogliadini, che conclude 16°, e di Gabriel Fuccio 19°; nel livello LD Ruben Vitulli chiude la gara in 22^ posizione. La squadra maschile era accompagnata in gara dal Responsabile Tecnico Andrea Dondeynaz.

Per la femminile nel livello LC hanno gareggiato Claire Savoye (anno 2009), che nonostante un piccolo errore si è piazzata 20 su più di 70 partecipanti, Joana Koceku e Arianna Rucsanda (entrambe anno 2008), che hanno disputato delle buone prove piazzandosi rispettivamente 65 e 89 su oltre 110 ginnaste e infine Patrizia Fulciniti (anno 2005), che ha partecipato con grinta e passione a queste gare e nella finale “esperienza” ha chiuso in 6^ posizione.

Nel livello LB hanno conquistato la finale “esperienza” Adelina Bulat (anno 2009), che ha terminato le sue prime prove in campo nazionale in 7^ posizione, e le sue compagne Giulia Barbato e Elisa Raso (anno 2007), anche loro alla prima uscita a livello nazionale, che hanno chiuso rispettivamente in 6^ e 12^ posizione. Con loro in campo gara le istruttrici Federica Vinante e Noemi Ferraris.

ShB Foto 1: Tommaso Morra di Cella e Lorenzo Mattana Foto 2: Andrea Dondeynaz con Alessandro Ledda Foto 3: Adelina Bulat Foto 4: Elisa Raso, Patrizia Fulciniti e Giulia Barbato Foto 5: Joana Koceku, Arianna Rucsanda e Claire Savoye