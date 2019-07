Equitazione: A Torgnon la 22esima edizione de Les Grandes Montagnes

Sono oltre 130 i cavalieri che da oggi sino a domenica 7 luglio partecipano alla 22esima edizione del trofeo di equitazione Endurance 'Les Grandes Montagnes' a Torgnon, gara divenuta una classica nel panorama internazionale delle competizioni equestri di resistenza.

I binomi al via, provenienti da tutta Europa, si sfideranno nelle categorie in sei categorie definite da Alba Del Dosso, organizzatrice dell'evento.

Cavalli e cavalieri percorreranno fino a 190 chilometri di sentieri del territorio torgnolen, nello splendido scenario delle montagne di Torgnon, Verrayes, Saint-Denis e Nus. Tra i numerosi binomi in gara, grande attesa per le valdostane Federica Perona ed Elena Commod in CEI una stella, per Marco Mwaniki in CEI due stelle e per Alessia Lustrissy sui 120 chilometri.