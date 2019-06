Ginnastica: Giorgia Lucarelli sul podio dei Nazionali di Rimini

Nella finalissima al cerchio, livello tecnico LE (il più elevato), la “senior 1” della Gym conquista il 3° posto; straordinaria anche la prova di Beatrice Cozzolino tra le “junior 3” che giunge 6° nella classifica assoluta e conquista tutte e tre le finalissime sfiorando il podio alla palla con uno splendido 4° posto.

Iniziamo con i più clamorosi. Nell’individuale “Silver” livello tecnico LE (il più elevato), la “senior 1” Giorgia Lucarelli è giunta 26° nella classifica assoluta con il punteggio totale di 34.90, conquistando la finalissima al cerchio con il settimo punteggio (si qualificavano le prime dieci ginnaste): nella gara che assegnava il titolo, poi, Giorgia si è superata conquistando uno straordinario 3° posto con pt. 12.95. Nello stesso livello LE, ma tra le “junior 3”, altrettanto straordinaria è stata Beatrice Cozzolino, che ha conquistato uno splendido 6° posto nella classifica assoluta con il totale di 38.60, qualificandosi in tutte e tre le finalissime di specialità.

Anche Beatrice si è poi migliorata nella prova decisiva, conquistando uno straordinario 4° post o alla palla con pt. 13.20, a soli 5 centesimi dal podio, oltre a un 5° posto alle clavette e un 7° al cerchio: davvero una sequenza eccezionale! Nella stessa categoria di Giorgia, molto buona è stata anche la prova di Giulia Masoni, giunta 17° nella classifica assoluta con pt. 35.975, che ha sfiorato la finalissima al cerchio realizzando il 15° punteggio. Sempre nel livello LE ma nella categoria "junior 1”, Ginevra Vittone ha ottenuto il 22° posto nella classifica assoluta con pt. 34.925, qualificandosi con il settimo punteggio per la finalissima alla fune, dove, a causa di qualche errore che in qualificazione non c’era stato, si è poi piazzata in 11° posizione.

Sempre nell’individuale ma nel livello LD, tra le “allieve 1”, Elodie Godioz ha conquistato il 27° posto nella classifica assoluta con pt. 20.75, sfiorando la finalissima alla palla con il 14° punteggio. La compagna Emma Chiabotto è invece giunta 31° con pt. 20.45. Nello stesso livello tecnico ma tra le “junior 1”, Meredith Perrier ha conquistato il 60° posto nella classifica assoluta con pt. 22.10 (17° punteggio al cerchio).

Per quanto riguarda le finali del “Campionato di serie D” a squadre, invece, la Gym ha partecipato con 4 squadre. Nel livello LA, la squadra “allieve” composta da Letizia Bochicchio, Martina Crisopulli, Emilie Marcellan e Greta Zavattaro, ha conquistato in qualificazione il 24° posto, guadagnando l’accesso alla finalissima (accedevano le prime 30 squadre) dove ha concluso in 28° posizione. Nella stessa categoria la squadra composta da Sofia Falcicchio, Marta Framarin e Aline Léger ha ottenuto in qualificazione il 60° posto (e le squadre erano 111).

Nel livello LB, la squadra composta da Nicole Addario, Elisa Bérard e Alessia Favre ha conquistato l’86° posto tra le 119 squadre partecipanti. Infine, nel livello LC, la squadra “junior-senior” con Giorgia Castagnera, Giorgia Lucarelli, Meredith Perrier e Ginevra Vittone ha concluso la sua prova al 90° posto e qui le squadre partecipanti erano 108.

Le ginnaste della Gym sono state accompagnate, in quest’ultima avventura agonistica della stagione prima della pausa estiva, dalle tecniche Elena Bétemps, Valentina Lampis, Giorgia Righi ed Hélène Porliod.