Ginnastica: Buone prestazioni dei Silver dell'Olimpia

Per tutti due giorni di gare, uno di qualifica e uno di finalissima.

Per la femminile nel livello LC hanno gareggiato Savoye Claire (anno 2009) che nonostante un piccolo errore si è piazzata 20 su più di 70 partecipanti.

Joana Koceku e Arianna Rucsanda entrambe anno 2008 hanno disputato delle buone prove piazzandosi rispettivamente 65 e 89 su oltre 110 ginnaste. Fulciniti Patrizia anno 2005 ha partecipato con grinta e passione a queste gare e nella finale chiamata “esperienza” ha chiuso in sesta posizione.

Nel livello LB hanno gareggiato Adelina Bulat (anno 2009) che nella finale “esperienza” ha terminato le sue prime prove in campo nazionale in settima posizione.

Prime uscite a livello nazionale anche per le sue compagne Barbato Giulia e Raso Elisa (anno 2007) che hanno chiuso rispettivamente in sesta e dodicesima posizione nella finalissima “esperienza”.

Per la sezione maschile sono scesi in campo gara nel livello LE Tommaso Morra Di Cella (anno 2004) e Lorenzo Mattana (anno 2005) che con un’ottima finalissima si sono qualificati in 1/a e in 3/a posizione. Alessandro Ledda nel livello LB si è classificato al secondo posto.

Tra i più piccolini nel livello LA bellissime prove di Kien Fogliadini 16/mo e Gabriel Fuccio 19/mo. Vitulli Ruben invece nel livello LD ha chiuso la gara in 22/ma posizione.