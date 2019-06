Equitazione: Per cavalieri e amazzoni valdostani oro argento e bronzo

La scuderia dell’ASD Equi.libres du Mont Blanc ha preso parte, a Padova, alla Coppa delle Regioni di attacchi e alle gare del Campionato italiano attacchi. Una bella presenza, quella valdostana, ricca di buoni podi. Nel primo grado pariglia brilla l’oro di Viviana Matteja e alle sue spalle, sul secondo gradino del podio, l’argento di Stefano Saracco. Nel primo grado singolo medaglia di bronzo sempre per Stefano Saracco.

Per il Campionato italiano nella cat. brevetti singolo pony, 10° posizione poi per Giorgia Saracco che ha ottenuto anche un’ottima 3° posizione nel cat. Under 16 brevetti singolo pony.

La squadra valdostana, con chef d’equipe Katia Lafarge, ha poi chiuso la Coppa delle regioni di attacchi con un bel 5° posto.

SALTO OSTACOLI

Cavalieri e amazzoni del Circolo Ippico San Maurizio sono stati impegnati invece a Tortona nelle gare di salto ostacoli del Nazionale B 1*. Nathalie Vuillermin in sella a Better Grey nella categoria Jump 50 si è classificata al 1° posto il 22 giugno e al 2° posto nella giornata di domenica 23 giugno.

Aurora Timon e Andrea Saias, entrambi in sella a Moonlight di Nixima hanno raccolto un bel percorso netto e 1° posto ex aequo in L60 sia sabato e che domenica.

Jasmine Iozzia, in sella a Brivido dell’Eden, ha chiuso con un percorso netto e 1° posto sabato in L60 e domenica in Lp60, debuttando poi con un bel 1° posto in L70. Josephine Castello, in sella a Stefany, 1° posto in L60 e bel debutto L70 con un 1° posto ex aequo. Matteo Lofaro, in sella a Ruffolo dell’Ippari, si porta a casa un percorso netto 1° pari merito ieri in L70 e un percorso netto 1° pari merito domenica in LB80.

Molto bene è andata a Vittoria Ardizzone che sabato ha vinto nella cat. B100 in sella a Lady così come domenica in B110.

Infine, 21° posto per Margherita Maquignaz in sella a Donyun in C115.