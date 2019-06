Ginnastica: Le Piccolissime dell’Olimpia pronte per la Top di Biella

Trasferta agonistica a Biella per dieci esordienti dell’Olimpia in occasione della gara Giovanissime Top.

Amélie Vergeron, Gloria Monticello, Jasmine Serradura, Viola Lombardi, Clio Di Donato e Alice Fuggetta (classe 2013), Matilde Piccinno, Anna Nieroz, Noélie Benato e Margot Vallet (classe 2012) e Ginevra Grosso (classe 2011) saranno accompagnate in gara dalle istruttrici Federica Vinante, Nicole Sammartino e Serena Ramanzin.

Anche se per disposizioni federali non è prevista una classifica, in tutti gli altri aspetti è come una vera e propria gara, perché gli esercizi ai vari attrezzi vengono valutati da una vera giuria e, soprattutto, per queste mini ginnaste l’emozione sarà la stessa.