Ginnastica Ritmica: Gym-Aosta sul podio nella gara Gold

A Giaveno, domenica 12 maggio, erano due le manifestazioni in programma, entrambe di ginnastica ritmica: innanzi tutto la 1° prova del “Campionato di Insieme Gold”, con la Gym-Aosta che ha presentato una squadra nella categoria “open” oltre ad altre due ginnaste che hanno gareggiato nella Ritmica Piemonte, nella stessa categoria.

Sempre a Giaveno c’è stata anche la 2° prova “Silver Young”, per ginnaste preagoniste, con la Gym presente con 9 mini atlete. Partendo dalla gara Gold, ottima è stata la prova delle due ginnaste di punta della Gym, Sofia Righi e Alessia Toscano in forza alla Ritmica Piemonte di Torino, che con un difficile esercizio collettivo alle “5 palle” hanno conquistato il 2° gradino del podio con il punteggio di 17.85.

La squadra della Gym, composta da Beatrice Cozzolino, Federica De Girolamo, Giorgia Lucarelli, Giulia Masoni e Cecilia Nuvolari, ha conquistato invece il 4° posto con pt. 12.30, a pochi decimi dal podio, sempre presentando un esercizio con “5 palle”.

Per quanto riguarda invece le giovanissime ginnaste preagoniste, la Gym ha piazzato, tra le Young1, Charlène Scarlatta, Leyla Atfane e Alessia Bordet in “fascia argento”, tra le Young2, Arianna Dédandré in “fascia oro” e Ilenia Molinaro, Emma Lia, Martina Roscio, Ginevra Fumasoli in “fascia argento”; infine, tra le Young3, Elisa Bottari si è piazzata in “fascia bronzo”.