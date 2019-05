Ginnastica: Podio sfiorato per la Gym Aosta a Cameri

A Cameri, domenica 12 maggio, la Gym-Aosta è scesa in pedana con 3 squadre per la 2° prova del Campionato di serie D di artistica femminile. Le ginnaste, tutte appartenenti alla categoria “allieve”, si sono cimentate o nel programma LB o in quello LC, tecnicamente più complesso.

Tutte le squadre hanno dovuto affrontare 4 attrezzi: trave, parallele asimmetriche, volteggio e corpo libero. Il miglior risultato è arrivato dalla squadra che ha gareggiato in LC, composta da Alessia La Spina, Alyssa Paris, Giada Serra, Marta Davisod e Sofia Susanna, che ha sfiorato il podio giungendo 4° con il punteggio totale di 188.95.

In LB erano due le squadre della Gym in gara. La squadra composta da Chiara Ferrando, Gaia Zampaglione, Luana Lombardo e Lydie Bollon (Sophia Comparetto non ha potuto gareggiare perché malata) è giunta al 9° posto con il totale di 165.25; subito dietro, in 10° posizione, è arrivata la squadra composta da Charlotte Désaymonet, Grethel Prosperi, Ilaria Savigni, Martina Addario e Sofia Farinet, che ha realizzato un punteggio complessivo di 162.55.