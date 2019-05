Equitazione: Nell'endurance e nel salto ostacoli bene i valdostani

ENDURANCE

Cavalieri e amazzoni dell’endurance sono stati impegnati a Provaglio d'Iseo in provincia di Brescia nella CEI*. Nella 90km, 33 i binomi partenti, per l’ASD Cheva-Ami ha corso Alessia Lustrissy in sella a Deporto classificandosi al 9° posto. Per il circolo ippico San Maurizio invece Carlotta Franco con Marere Masia Hara si è piazzata al 20° posto, mentre Simona Capozza con Nuncjusz al 25°.

Per l’ASD Equi.libres du Mont Blanc ha corso Mantovani Giulia su Rovo di Chia che ha chiuso al 22° posto.

SALTO OSTACOLI

Al Concorso B di Livorno Ferraris (VC) gli atleti della scuderia d’Ampaillan si sono distinti per gli ottimi risultati: Sara Oddone ha conquistato un doppio 1° posto in L 70 in sella a Pierrot, Martina Stacchetti su Tech ha invece ottenuto un bel 1° posto in Lb 80, così come Arianna Cerana in sella a Tech in L 70. Bene anche l’istruttore Paolo Sandri che su Carlington du Domaine Z è salito sul secondo gradino del podio nell’impegnativa C130.