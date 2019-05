Equitazione: Podi valdostani nel salto ostacoli e endurance

SALTO OSTACOLI

Giornata intensa per i cavalieri e amazzoni impegnati nel salto ostacoli nella giornata di domenica 28 aprile. Per il Centro ippico San Maurizio molti sono stati gli atleti impegnati nelle gare presso il C.I. Ternavasso (TO).

Nella categoria Jump 50 1°posto ex aequo per Nathalie Vuillermin in sella a Crash e Jasmine Lozzia su Brivido dell’Eden. Primi posti ex aequo anche nella cat. L60 per Jasmine Lozzia su Brivido, Josephine Castello su Stefany e Aurora Timon su Moonlight di Nixima e percorso netto anche per Girodo Angela in sella a Better Grey. Primo posto sin L70 anche per il giovane Matteo Lofaro su Ruffolo dell'Ippari in L70.

Si riconferma sempre prima in LB80 l’amazzone Martina Cappello su Stefany.

Bel 4° posto anche per Giada Crico in B90 su Corietto seguita al 5° da Alessia Porrini sempre su Corietto. Un 10° posto e percorso senza errori è quello raccolto da Silvia Melan in sella a Paquitos A.M. nella B100, 10° posto anche in B90 per la Camilla Calzavara su Ruffolo dell’Impari.





Il Circolo Ippico D'Ampaillan è stato invece impegnato a Tortona nel concorso Nazionale A Carolina Bravo du Usher Messipier ha raccolto un bel 3° posto e 5° posto in C115. Paolo Sandri in sella a Carlington Domaine Z ha chiuso invece 10° in C120.





ENDURANCE

Giornata di impegni fuori valle anche per gli atleti dell’endurance che sono stati impegnati nel concorso di Ozzano Monferrato per la seconda tappa del Campionato regionale Piemonte.



Per il Circolo ippico San Maurizio, bel risultato nella cat. CEN A 54km per il cavaliere Italo Travostino in sella a Czekan che ha chiuso al 7° posto.

Per l’ASD Equi.libres du Mont Blanc soddisfazione per il 4° posto di Elena Commod in sella a Caucase Bonanza nell’impegnativa CEN B, 90km.

Nella categoria debuttanti 30 km Crippa Elisabeth su Helfin ha chiuso in 14° posizione, alle sue spalle Luca Brambilla su Lady e a seguire Giulia Mantovani su Anouk des Baraques.