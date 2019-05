Ginnastica: Sale sul podio di Biella Claire Savoye

Nella seconda prova individuale Silver a zone tecniche riunite svoltasi ieri a Biella, per l'Olimpia Aosta nel livello LC sono scese in campo gara Claire Savoye (classe 2009) che con una gara impeccabile, senza errori guadagna il terzo gradino del podio a pochissimo dalla prima posizione!

Scende in campo anche Patrizia Fulciniti classe 2006 che nonostante qualche imprecisione e una forma fisica non perfetta si aggiudica il 23esimo posto! Infine pronte a gareggiare per l'anno 2008 anche Joana Koceku e Arianna Rucsanda, bellissima la loro gara con ottimi punteggi in tutti gli attrezzi, concludendo rispettivamente in 10 e 11 posizione!

Con loro in campo gara l'allenatrice Federica Vinante ovviamente soddisfatta per il risultato delle sue ragazze.