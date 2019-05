Trail: Al Quart Trail tanti e grandi specialisti

Il mese di maggio, oltre ad aprirsi con il vertical Fénis (circuito Défi), avrà in calendario un solo appuntamento di trail. È il QuarTrail des Alpages che si svolgerà il 18 maggio e che si presenta agli amanti di questa disciplina sportiva con cinque percorsi.

Il castello di Quart, luogo affascinante scelto per la partenza e l’arrivo, unirà ancora una volta i big della disciplina intenti a preparare i grandi appuntamenti della stagione e tanti appassionati che scelgono invece di passeggiare e divertirsi, senza badare al cronometro.

A metà maggio in griglia di partenza ci sarà anche il gressonaro Franco Collé che quest’anno punta davvero in alto perché parteciperà sia all’Ultra Trail du Mont Blanc, sia alla decima edizione del Tor des Géants. Sfrutterà i sentieri di Quart per allenarsi e per testare la sua condizione. Al via anche Giuliano Cavallo, il trailer di casa che non può mancare a questa prova, mentre in ambito femminile confermata la presenza di Sonia Locatelli - protagonista nelle prime due gare - e di Lisa Borzani che rientrerà in gara dopo un lungo stop per infortunio.

Due i percorsi agonistici: la prova regina sarà la 50 chilometri, con dislivello positivo di 4.100 metri, la seconda gara si correrà invece su 26 chilometri, con un dislivello positivo di 2.200 metri. In palio anche punti Itra: 3 per la lunga e 2 per la corta. Tutti gli altri sportivi potranno scegliere tra i tre percorsi non competitivi con partenza libera entro una fascia oraria stabilita dall’organizzazione. Si potrà passeggiare sul Medium di 25 chilometri, sullo Small di 14 chilometri e sull’Extra Small di 6 chilometri. Spazio anche ai bambini con una prova disegnata intorno al castello.