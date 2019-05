Ginnastica: Trasferta a Biella per la Gym Aosta seconda prova individuale Silver

Il prossimo giovedì 25 aprile, a Biella, sarà per la Gym-Aosta una giornata di gare con la 2° prova del “Campionato Individuale Silver” di ginnastica artistica femminile. A scendere in pedana per affrontare i 4 attrezzi, trave, parallele asimmetriche, volteggio e corpo libero, ci saranno 8 ginnaste, suddivise in differenti categorie.

Si tratta di Marta Davisod, Alyssa Paris, Sofia Susanna, Alessia La Spina, Ilaria Ciervo, Giulia Addario e Chiara Addario, impegnate nel programma tecnico LC, e ancora Christine Pellu, impegnata nel programma LD.

Ad accompagnare le ginnaste della Gym ci saranno le tecniche Elisa Carrozza e Pamela Vacchiero.