Equitazione: Sara Oddone, Arianna Cerana e Giada Palama protagoniste dominano

Il week end delle Palme ha portato in Valle buoni risultati per i binomi valdostani del salto ostacoli. Leamazzoni Sara Oddone su Pierrot e Arianna Cerana su Tehec del Centro ippico d'Ampaillan hanno partecipato al concorso presso il Circolo Ippico Lo Sperone di Caravino, raccogliendo entrambe un ottimo 1° posto ex aequo In L 70.

Presenti allo stesso concorso anche gli atleti degli Sport Ippici Valdostani. Giada Palama in sella a Ultima de Sohan ha conquistato il 2° posto nella B90 a tempo e un bel 1° posto in B100 a tempo. Nella stessa categoria hanno partecipato i compagni di scuderia Gilbert Chouquer in sella a Ready Cash Z che ha raccolto un 4° posto e Giulia Meggiolaro su Czuh Rubherta 14, al 5° posto. Gilbert Chouquer in sella a Ready Cash Z conferma un 4° posto anche nella B 110 a tempo, categoria dove Gioele Gatti si piazza a 10° posto in sella a Guy De Leve.

Nella foto Manila Cerana

ENDURANCE

Per l’endurance Manila Belley, classe 2002, della scuderia ASD Equi-libres du Mont Blanc, in sella a Piccolo, ha preso parte invece ai Campionati italiani Under 21, a Vittorito, in provincia dell’Aquila. Ottima prestazione per il binomio valdostano che nella categoria CEI YJ2* su 41 partenti ha chiuso la sua gara conquistando il 6°posto.