Ginnastica: Per l'Olimpia super ginnaste sbancano l'interregionale Gold

Tornano cinte di allori le tre ginnaste dell’Olimpia che hanno partecipato questa domenica a Torino alla prova interregionale del Campionato Individuale Gold Junior e Senior.

Sofia Chiumello, Vicecampionessa Regionale Junior2 esegue una gara senza errori e si piazza sul terzo gradino del podio interregionale all around con un punteggio di 46.900; agli attrezzi lo splendido volteggio da 13.100 le vale l’argento, a parallele è 3^, a corpo libero 4^ con 12.100 e 5^ a trave.

Fatima Rosset, forte del titolo di Campionessa Regionale della categoria Junior3, guadagna l’argento nella classifica all around con un punteggio totale di 42.025 e nelle classifiche per attrezzo si piazza al primo posto sia a trave (12.150) sia a corpo libero (12.550), è 3^ a parallele - pur con qualche piccolo errore - e 4^ a volteggio.

Con questi piazzamenti Sofia e Fatima strappano il pass diretto per la fase nazionale di fine maggio a Catania.

La Senior Nicole Sammartino, bronzo ai regionali, supera brillantemente questa prova piazzandosi 6^ nella classifica all around e ottenendo un bel 3° posto a volteggio; inoltre è 5^ a trave e 7^ a parallele e volteggio. Per lei la partecipazione ai Nazionali sarà decisa tramite la gara di “ripescaggio” che si terrà a fine mese.

Con loro in campo gara le istruttrici Federica Vinante e Claudia Iacona con il piccolo Liam di soli 14 giorni.

ShB

Foto 1 - Sofia Chiumello

Foto 2 - Fatima Rosset

Foto 3 - Nicole Sammartino