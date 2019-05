Ginnastica: Monopolio marca Valle (Gym Aosta) Artistica Europa

È stato un intenso fine settimana agonistico quello che ha visto impegnata la Gym-Aosta, tra sabato 6 e domenica 7 aprile ad Alessandria, nella 2° prova individuale di “Artistica Europa”. Sono state 12 le ginnaste della Gym scese in pedana al corpo libero, alla trave e al volteggio, in diverse categorie e tutte nel programma tecnico “Silver Maxi”.

E i risultati delle nostre ginnaste sono stati davvero di grande soddisfazione per le nostre tecniche, con una vittoria, un terzo, un quarto e un quinto posto.

Tra le “allieve2-2008”, ottimo il 5° posto di Cécile Fiou, con Martina Addario in 11° posizione e Gaia Zampaglione che ha concluso al 20° posto; tra le “allieve2-2007”, un altro quasi podio per la Gym con il 4° posto di Ilaria Savigni. Nella categoria “allieve1”, ancora dei buoni risultati per le nostre ginnaste con il 9° posto di Sofia Farinet, il 17° di Christel Giarrusso, il 21° di Sharon Filippone e il 25° di Emma Condò.

Nella categoria “junior1”, Ambra Bisetti, alle sue prime esperienze agonistiche, ha ottenuto un discreto 22° posto, mentre il risultato con il botto per la Gym è arrivato dalle “junior2” con una splendida doppietta: vittoria per Maya Vallet e 3° posto per la sorella Clizia Vallet. Ad Alessandria era presente anche una giovanissima ginnasta della Gym di soli 8 anni, Hélène Olmi, unica “pulcina” in gara, che è stata premiata con le sue compagne Maya e Clizia, salendo anche lei sul 1° gradino del podio.

Ad accompagnare le ginnaste in gara c’erano Elisa Andreacchio, Maria Vittoria Apostoli, Marta Bisazza e Jessica Lumignon.