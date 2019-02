Ginnastica: Solo un sesto posto per Alexia alla prima di Serie A

Domenica 24 febbraio, al PalaYamamay di Busto Arsizio, è andata in scena la grandeginnastica con la prima prova del massimo campionato nazionale di ginnasticaartistica femminile, la serie A1, tornata a 12 squadre dopo un anno di transizione a24. E tra le ginnaste protagoniste della gara di Busto era presente anche la 18ennefuoriclasse di Charvensod, Alexia Angelini, da 3 anni ormai alla GAL di Lissone delpresidente Roberto Meloni. Alexia, certamente uno dei punti di forza della squadra,ha gareggiato su tutti e 4 gli attrezzi, trave, parallele, volteggio e corpo libero.

Lasquadra lombarda, pluridecorata e più volte scudettata, punta quest’annodecisamente al podio. Ad accompagnare la ginnasta di Charvensod in pedanac’erano anche le olimpioniche Elisa Meneghini e Carlotta Ferlito, oltre a Sofia Arosio, Stefania Tagliabue e Lucrezia Salvadori.

Purtroppo la giornata per la squadra lombarda non è stata tra le migliori, essendosidovuta accontentare del 6° posto con un punteggio complessivo di 146.25. La vittoria, come era prevedibile, è andata alla Brixia di Brescia, detentrice del titolo nazionale.Per quanto riguarda Alexia, ha iniziato la gara alle parallele asimmetriche, dove haottenuto il punteggio più alto della propria squadra con un buon 11.90.

Alla trave,invece, qualche errore di troppo l’ha costretta ad accontentarsi di un per leii nsoddisfacente 9.80. È stata la volta poi del corpo libero, dove la ginnastavaldostana ha portato un elemento acrobatico nuovo, ma anche qui l’esecuzionedell’esercizio non è risultata ineccepibile e di conseguenza il punteggio, 10.05, non èstato all’altezza delle attese.

La gara di Alexia è terminata, infine, al volteggio, doveinvece la prova è stata decisamente positiva, gratificata con un buon 12.80. A fine marzo, la seconda prova di campionato a Padova.