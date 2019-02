Ginnastica artistica: Buone prestazione dell'Olimpia nel campionato Silver

Il fine settimana di ginnastica ha portato buoni risultati alla Ginnastica Olimpia, impegnata con 12 ginnaste che hanno gareggiato, suddivise in varie categorie e programmi di gara, nel Campionato Individuale Silver, che si è svolto su due giornate di gara e in due diverse sedi (San Maurizio Canavese e Biella) Iniziando dal livello più alto, nel programma LC Claire Savoye sfiora il podio penalizzata da una caduta a trave, ed è quindi 4^ fra le Allieve 2009, Joana Koceku termina 10^ nella categoria Allieve 2008 e anche Beatrice Morra di Cella ottiene la 10^ posizione nelle Allieve 2007; infine per la categoria Junior 2006 Patrizia Fulciniti termina 24^.

Ottimi piazzamenti nel programma LB con due podi conquistati da Sara Del Monte, argento nella categoria Junior 2004, e Nicole Trevisan, bronzo fra le Senior 2003 e un buon 4° posto per Elisa Raso nella categoria Allieve 2007.

Infine nel programma LC3 le ginnaste dell’Olimpia hanno portato a casa ancora due podi e altri buoni piazzamenti: 7^ Adelina Bulat (Allieve 2009), 2^ Giulia Chiumello (Allieve 2008), 4^ Giulia Barbato (Allieve 2007), 2^ Annika Gerard e 10^ Rebecca Sergi (entrambe Junior 2006) Un bel tour de force per le ginnaste e per le istruttrici Chiara Salvemini, Sara Trevisan, Federica Vinante e Nathasha Pellissier, che si sono alternate in campo in queste due lunghe giornate di gara.