Ginnastica: L’Olimpia con Fatima Rosset al campionato nazionale serie A

Inizia il prestigioso Campionato Nazionale di Serie A. Alla prima prova, che si terrà a Busto Arsizio il 23 e 24 febbraio, parteciperà la giovane ginnasta dell’Olimpia Aosta Fatima Rosset - classe 2004 - per l’occasione tesserata con la società Forza e Virtù di Novi Ligure.

Il campionato è il traguardo sognato da ogni ginnasta - vi partecipano le migliori d’Italia, anche quelle della Nazionale - e arrivarci partendo dai piccoli numeri della Valle d’Aosta è un risultato davvero eccezionale.

Grande emozione e grande responsabilità per questa atleta talentuosa e determinata, che dedica alla ginnastica artistica tutti i suoi pomeriggi dopo la scuola, e immenso orgoglio per la società e in particolare per le allenatrici che le hanno trasmesso la passione per questo difficile sport.

Tutta l’Olimpia sarà con lei in questo Campionato, da cui tornerà sicuramente ancora più matura e più forte.

Qualche notizia sulla gara (dal sito FGI): 400 gli atleti e le atlete provenienti da tutto il Paese che parteciperanno all’evento. Fra loro, per dare un’idea del livello, Giorgia Villa (Brixia Brescia) vincitrice di tre medaglie d’oro alle Olimpiadi giovanili, campionessa europea junior e italiana assoluta in carica. L’edizione 2019 sarà un evento di grande rilevanza, in quanto darà il via ai festeggiamenti per il 150° anniversario della fondazione della Federazione Ginnastica d’Italia. Mentre nel 2018 il format del campionato prevedeva una serie unica, nella nuova stagione si torna alla formula a 36 squadre, suddivise in tre categorie (A1, A2 e Serie B), ciascuna da 12 squadre, con promozioni e retrocessioni determinate dalla somma dei punteggi speciali accumulati nelle tre prove (Busto Arsizio 23/24 febbraio, Padova 29/30 marzo, Firenze 3/4 maggio).