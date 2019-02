Equitazione: Piazzamenti di tutto rispetto per i valdostani al concorso nazionale

Buon week end quello del 2 e 3 febbraio per la SIV che ha partecipato al Concorso nazionale BO* ad Abbadia Alpina in provincia di Torino.

Sabato 2 febbraio in C115 a barrage consecutivo Cassandra Bionaz su Ziranda H ha conquistato il 6° posto.

In B110 a tempo bel 1° posto per Giada Palamà in sella a Ultima de Sohan e 7°posizione per Gilbert Chouquer su Ready Cash Z.

In B100 a tempo un altro ottimo secondo posto per Giada Palamà in sella Ultima de Sohan, 7° posizione per Gilbert Chouquer e 11° per Cassandra Bionaz.

Nella cat. B90 a tempo 6° posizione per Joelie Mazzotta su Czuh Rubertha 14. Domenica 3 febbraio nella B90 a fasi consecutive Joelie Mazzotta su Czuh Rubertha 14 ha guadagnato la 3° posizione e l’8° in B100 a fasi.

Sempre in B100 percorso con 4 penalità per Giada Palamà, Cassandra Bionaz e Gilbert Chouquer.

In B110 a fasi quattro penalità e 9°posizione per Gilbert Chouquer su Ready Cash Z.Infine, in C115 a tempo otto le penalità per Cassandra Bionaz e Ziranda H.