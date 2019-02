Ginnastica: Esordio d'oro per le allieve Olimpia nel campionato Gold

Per la Ginnastica Olimpia la stagione delle gare individuali è iniziata sotto i migliori auspici: due ori conquistati alla prima prova del Campionato Allieve Gold tenutasi lo scorso fine-settimana a Torino.

Ben sette le ginnaste Dell’Olimpia presenti in gara, uniche rappresentanti della Valle d’Aosta in questo difficile campionato. All’esordio nella categoria L1 si difendono bene nonostante l’emozione le ginnaste più piccole (allieve classe 2010): Annie Desandré sbaraglia l’agguerrita concorrenza e conquista il primo gradino del podio con una gara senza errori, Abigail Martinet è 13ma e Marta Nieroz 23ma.

In categoria L2 (allieve classe 2009) Martina Saroglia e Desirée Bieller terminano rispettivamente in 6^ e 9^ posizione con una prestazione buona, ma con margini di miglioramento. Un altro oro è conquistato in categoria L4 (allieve classe 2007) da Vittoria Ramanzin grazie ad un’esecuzione praticamente perfetta e Emma Viérin sfiora il podio terminando in 4^ posizione a causa di una piccola caduta a trave. Soddisfatte le istruttrici Nathasha Pellissier, Federica Vinante e Claudia Iacona.